Сотрудница бежала со шваброй и просила вернуть деньги: в центре Львова иностранец обокрал троллейбус и бар

Сотрудница бежала со шваброй и просила вернуть деньги: в центре Львова иностранец обокрал троллейбус и бар

Подозреваемый вину признал и раскаялся.

Во Львове к трем годам лишения свободы приговорили иностранца, который в центре города ограбил троллейбус и бар.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова.

По данным суда, подозреваемый, ранее судимый гражданин Грузии, 23 июля 2021 года на проспекте Свободы с троллейбуса украл 1500 грн, которые в картонной коробке оставил водитель общественного транспорта.

Также мужчина в июне 2021 года из помещения бара в центре города украл 7175 грн. Это заметили работницы заведения. Одна из женщин со шваброй в руке даже пыталась задержать подозреваемого — она бежала за ним, однако мужчина скрылся.

На суде иностранец вину признал и раскаялся. Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.185, ч.1 ст.186 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Мужчина должен вернуть ЛКП "Львовэлектротранс" 1500 грн и оплатить 3432 грн за проведение экспертиз.

Читайте также: