Сотрудница бежала со шваброй и просила вернуть деньги: в центре Львова иностранец обокрал троллейбус и бар

Подозреваемый вину признал и раскаялся.
Во Львове к трем годам лишения свободы приговорили иностранца, который в центре города ограбил троллейбус и бар.
Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова.
По данным суда, подозреваемый, ранее судимый гражданин Грузии, 23 июля 2021 года на проспекте Свободы с троллейбуса украл 1500 грн, которые в картонной коробке оставил водитель общественного транспорта.
Также мужчина в июне 2021 года из помещения бара в центре города украл 7175 грн. Это заметили работницы заведения. Одна из женщин со шваброй в руке даже пыталась задержать подозреваемого — она бежала за ним, однако мужчина скрылся.
На суде иностранец вину признал и раскаялся. Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.185, ч.1 ст.186 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Мужчина должен вернуть ЛКП "Львовэлектротранс" 1500 грн и оплатить 3432 грн за проведение экспертиз.
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