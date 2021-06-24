Состояние было тяжелое: во Львовской области 12-летний мальчик оказался в реанимации после укуса гадюки

Состояние было тяжелое: во Львовской области 12-летний мальчик оказался в реанимации после укуса гадюки

Гадюка укусила ребенка в правую ногу во дворе в одном из сел Мостиского района Львовской области.

В Мостиском районе Львовской области змея укусила 12-летнего мальчика. Из-за этого ребенок провел в реанимации три дня.

Об этом сообщил врач-анестезиолог Западноукраинского специализированного детского центра Тарас Борачок, пишет zaxid.net.

По словам медика, гадюка укусила ребенка в правую ногу во дворе в одном из сел Мостиского района Львовской области.

"Состояние парня было тяжелое, но не критическое, он был в сознании. Пациент жаловался на боль, отек на месте укуса, тошноту, рвоту. На месте укуса было посинения и четко видны две точки, которые остаются после укуса гадюки", — рассказал медик .

Парень провел три дня в реанимации и уже 23 июня его перевели в педиатрическое отделение, где он будет проходить дальнейшее лечение.

Тарас Борачок добавил, что это не первый случай, когда к ним через укусы змей попадают дети.

Напомним, во Львовской области в больницу экстренно госпитализировали женщину и подростка.

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