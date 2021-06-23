Соседи Львова: отдых и уникальные туристические локации в Бориславе — "Галицкой Калифорнии"

Борислав — это нефтяная столица Галичины, или "Галицкая Калифорния". Город с уникальными туристическими локациями.

Лето уже наступило, поэтому сезон отпусков можно официально считать открытым. Чтобы разнообразить свой отдых, Львовщина открывает свои двери для туристов и приглашает в Борислав. Менее чем за сотню километров от Львова вы сможете попасть в город, который называют нефтяной столицей Галичины, или "Галицкой Калифорнией".

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Мало кто знает, что этот город в свое время занимал третье место в мире по добыче нефти и первое — по добыче озокерита. Именно поэтому лозунг города — "Все началось с нефти". Здесь добывали нефть американские магнаты Рокфеллеры с компанией Standard Oil (сегодня — Exxon Mobile), братья Нобели и другие миллиардеры со всего мира. Отсюда начинался маршрут скоростного поезда в Вену. И все это — город Борислав, это его история, информирует управление туризма ЛОГА.

Сегодня на путешественников в Бориславе ждут немало интересных достопримечательностей.

Аптека-музей Иоганна Зега

фото/Аптека-музей Иоганна Зега, Facebook

Самая туристическая аттракция в Бориславе открылась буквально несколько месяцев назад. В музее воссоздали первую керосиновую лампу, которую изобрел Зег (тогда она выглядела совсем иначе, чем те, которые можем приобрести сегодня).

фото/Аптека-музей Иоганна Зега, Facebook

Руководитель музея Игорь Романюк в халате аптекаря покажет эффектные опыты и ознакомит с другими увлечениями Иоганна — аптекарства, с которого он начинал во Львове, а также дистилляцией нефти химическим путем. Что касается последнего, то Зег был пионером, он в 1853 году (на 2 года ранее, чем в США), получил патент на очистку нефти химическим путем для ее использования в освещении.

фото/Аптека-музей Иоганна Зега, Facebook

В музее можно приобрести сувениры, связанные с нефтяным промыслом и даже само "черное золото".

Адрес: Борислав, ул. Карпатская брама, 18 (Парк культуры и отдыха)

Бориславский парк с нефтяными качалками

Парк расположен рядом с музеем Зега, поэтому далеко идти не нужно. Ранее Борислав полностью был заставлен сотнями больших башен для добычи нефти. Их можно увидеть на старых фотографиях, чтобы представить невероятные тогдашние масштабы нефтяного промысла. Во время Второй мировой войны сожжено немало башен, остальные демонтировали, а на их месте установили для добычи новые "станки-качалки".

Нефтяные качалки в центральном парке Борислава, фото/"Локальная История"

Сегодня запасы нефти гораздо меньше, чем раньше, но те же "качели" продолжают работу, пусть и с меньшей эффективностью. Бориславский парк называют единственным в Украине и мире парком — объектом рекреации, где происходит промышленная добыча нефти и газа. Чтобы привлечь туристов, несколько лет назад "качалки" получили креативное оформление с фигурами Иоганна Зега, промышленника Роберта Домса.

Адрес: Борислав, Парк культуры и отдыха.

Музей нефтяной и газовой промышленности Украины

Музей онакомит с историей развития бориславского нефтедобычи. Интересными экспонатами являются макеты и объекты под открытым небом — деревянный и металлический сборники нефти, а также скважина, пробуренная в 1902 году.

Скважина на территории музея, фото/"Локальная история"

Адрес: Борислав, ул. Карпатская брама, 26.

Церковь Анны

Красивый неоготический храм из красного кирпича, украшенный фигурными витражами. Освященный 1902 году, как костел святой Барбары. В храме хранят мощи более 700 святых. Другой его изюминкой являются часы, подарок императора Франца Иосифа, который побывал в Бориславе в 1880 году.

Церковь Анны, фото/Игорь Шоха, ua.igotoworld.com

Адрес: ул. Владимира Великого, 45а

Карпатская Дом и кофе на "Нафтусе"

Мини-скансен в центре Борислава устроил горожанин Сергей Силантьев. Это деревянный дом 1802 года, построенный без единого гвоздя, перевезен сюда из села Ивано-Франковской области, а также шпихлир (помещение, где держали зерно). В самой комнате находится музей старинных вещей, где можно увидеть машинки для резки хлеба, креденс, орудия для обработки льна.

фото/"Карпатская Дом Борислав", Facebook

Рядом с домом есть колодец, в которой течет местная гордость — вода "Нафтуся". А хозяин готовит на ней вкусное и очень оригинальное кофе. Стоит попробовать.

Кофе на "Нафтуся" фото/Управление туризма и курортов Львовской ОГА

Адрес: Борислав, ул. Мицкевича, 7а

Горнолыжный комплекс "Буковиця"

Так называется гора и юго-восточная окраина Борислава, где он расположен. Новую жизнь это место получило вследствие реконструкции старой горнолыжной базы семьей Мыцака, и организации здесь спортивной школы, многочисленных соревнований и фестивалей.

"Буковиця", фото/bukovytsia.com

Летом это — лучшая смотровая площадка во всей окрестности. Видно и Борислав, и Трускавец и Дрогобыч. Еще подъем удобный, ведь работает кресельный подъемник.

"Буковиця" фото/bukovytsia.com

Еще интереснее "Буковиця" станет после обустройства до конца 2021 года велосипедных и пешеходных дорожек горами, а еще велотрасс для профессионалов в рамках проекта "ВелоБескиды".

Адрес: город Борислав, ул. Тустановицькая, 185

Чтобы не покинуть город с пустыми руками после путешествия, вкусные сувениры, пряники и торт "Черное золото", в нефтяной столице можно приобрести в кафе на площади Ивана Франко, 2.

Напомним, ранее мы рассказывали о интересных локациях для туризма и отдыхе в пределах 50 км от Львова. Также недалеко от Львова можно осуществить гастротуры на экофермы, где можно вкусно поесть и интересно провести время.

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