Сорвали урок: во Львовской области во время дистанционного обучения ученикам 6 класса включили порно (видео)

Сорвали урок: во Львовской области во время дистанционного обучения ученикам 6 класса включили порно (видео)

После порнографических роликов неизвестный включил школьникам запись с нецензурными словами.

В г. Новояворовске Львовской области ученикам во время дистанционного урока включили порно. Из-за этого учитель вынужден был прекратить занятия.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Типовой Новояворовск".

Инцидент произошел в одной из школ города. Там ученикам 6 класса во время онлайн-урока по трудовому обучению неизвестный включил порнографический ролик. Примечательно, что злоумышленник попал в Сеть под именем настоящего школьника.

Впоследствии инцидент повторился. Тогда неизвестный включил школьникам запись с бранными словами. После этого учитель вынужден был прекратить урок.

Во Львовской области во время онлайн-урока учащимся включили порно

Напомним, похожий инцидент произошел в Луцке. Там сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения появилось видео для взрослых. А еще к шокированным ученикам онлайн начали приобщаться ругавшиеся и смеявшиеся посторонние люди. Директора школ обратились в киберполицию. Программисты рассматривают несколько версий, как это могло произойти.

"Один вариант – некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в Сеть, или это сделано пользователем, специально раздавшим эти аккаунты", — объясняет программист Андрей Божко.

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