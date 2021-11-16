Сорвали урок: во Львовской области во время дистанционного обучения ученикам 6 класса включили порно (видео)

После порнографических роликов неизвестный включил школьникам запись с нецензурными словами.
В г. Новояворовске Львовской области ученикам во время дистанционного урока включили порно. Из-за этого учитель вынужден был прекратить занятия.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Типовой Новояворовск".
Инцидент произошел в одной из школ города. Там ученикам 6 класса во время онлайн-урока по трудовому обучению неизвестный включил порнографический ролик. Примечательно, что злоумышленник попал в Сеть под именем настоящего школьника.
Впоследствии инцидент повторился. Тогда неизвестный включил школьникам запись с бранными словами. После этого учитель вынужден был прекратить урок.
Напомним, похожий инцидент произошел в Луцке. Там сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения появилось видео для взрослых. А еще к шокированным ученикам онлайн начали приобщаться ругавшиеся и смеявшиеся посторонние люди. Директора школ обратились в киберполицию. Программисты рассматривают несколько версий, как это могло произойти.
"Один вариант – некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в Сеть, или это сделано пользователем, специально раздавшим эти аккаунты", — объясняет программист Андрей Божко.
Читайте также:
- Антивакцинаторы в Украине хотели захватить власть и создать свою "милицию", их курировали из России — СБУ
- Поедала сырого голубя вместе с перьями: в Полтаве сняли женщину за ужасающим угощением (видео 18+)
- В Днепре вводятся новые правила для перевозки пассажиров в общественном транспорте: стало известно, какие