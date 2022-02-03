Собственный орган стал врагом: 8-летнему мальчику во Львове удалили селезенку, чтобы спасти его жизнь

Наследственный недуг поразил орган, поэтому для спасения ребенка необходима была операция.
Львовские хирурги удалили 8-летнему мальчику из Турковского района селезенку, чтобы спасти ему жизнь. У ребенка обнаружили наследственное генетическое заболевание сфероцитоз, поэтому пораженный орган представлял угрозу для ребенка.
Об этом рассказали в Западно-украинском специализированном детском медицинском центре, где мальчику провели операцию. Хирургическое вмешательство было проведено малоинвазивным лапароскопическим методом – через небольшие отверстия, под наблюдением камеры.
"У мальчика обнаружили наследственный сфероцитоз - это генетическое заболевание, последствиями его являются патологии эритроцитов, которые уничтожаются в селезенке, тяжелые анемии и др. На начальных стадиях с ним успешно справляются гематологи. Однако в стадии обострения или осложнения на помощь приходят коллеги-хирурги: селезенку приходится удалять, чтобы продлить жизнь пациенту", — рассказали в медучреждении.
Сейчас мальчик уже в удовлетворительном состоянии, и его выписали домой, однако медики продолжают за ним наблюдать.
"Поздравляем маленького пациента с выздоровлением. Искренне радуемся каждой истории спасенной жизни", — отметили в медучреждении.
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