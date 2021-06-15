"Побратим ушел из жизни": во Львове умер 42-летний военный, которого сбил внедорожник на переходе

У старшего лейтенанта Юрия Черного остались жена, несовершеннолетние дочь и сын.

В понедельник, 14 июня, в военном госпитале во Львове умер 42-летний старший лейтенант Юрий Черный, которого два месяца назад на пешеходном переходе сбила машина. Все это время военного пытались спасти медики, но, к сожалению, безуспешно. Об этом сообщается на странице воинской части А0807, которая дислоцируется в Самборе, и в которой он служил.

"Боевой побратим ушел из жизни. С грустью сообщаем, что 14 июня около 8:45 после длительной борьбы за жизнь в военном госпитале умер наш собрат — старший лейтенант Юрий Черный. Почти два месяца Юрий боролся за жизнь, военные врачи прилагали все возможные усилия", — говорится в сообщении.

ДТП, в котором получил травмы Юрий Черный, произошла 16 апреля во Львове. Военный переходил дорогу на ул. Липинского, как его сбил внедорожник. За рулем автомобиля был 38-летний житель Львовского района. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Сейчас по делу ведется расследование.

У старшего лейтенанта Юрия Черного остались жена, несовершеннолетние дочь и сын.

Юрия Черного призвали на службу по мобилизации в 2015 году. Военную службу он начал проходить с должности командира взвода. По истечении срока, Юрий решил остаться на службе и заключил контракт. Впоследствии его назначили на должность командира роты. В период с 2015 по 2021 годы Юрий неоднократно отправлялся в зону проведения операции Объединенных сил.

"Юрий был опытным и грамотным офицером. Редко когда его можно было заметить без легкой дружеской улыбки, он излучал искренность и доброжелательность. Коллектив воинской части глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Черного. Света и память!", — отметили в военной части А0807.

Напомним, еще одна ужасная трагедия произошла 8 июня во Львовской области. Вблизи города Новый Калинов в Самборском районе автомобиль насмерть сбил военного. От полученных травм мужчина скончался.

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