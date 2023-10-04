Со Львова в Варшаву будет курсировать международный поезд — "Укрзализныця"

"Укрзализныця" с 15 октября 2023 года запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Между Львовом и Варшавой впервые через 18 лет начнут курсировать поезда. Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская Львовской области.

Как отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, компании понадобилось более шести месяцев на реализацию этого проекта, в частности, на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска.

"Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", — подчеркнул Лященко.

Так, на станции Рава-Русская пассажиры будут осуществлять удобную пересадку с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на поезд европейского пути (1435 мм) и обратно.

В компании отметили, что расписание движения поездов разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове.

"Также пассажирам не стоит волноваться за возможные опоздание, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров! Проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно. Кроме того, вместе с запуском этого маршрута возобновляем работу ранее неактивного железнодорожного пункта пропуска, открывающего перед нами новые возможности по развитию нашей международной сети", — отметили в "Укрзализныце".

Узнать расписание движения и купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци", чат-ботах и на сайте перевозчика, а также в международных кассах вокзалов.

Напомним, в "Укрзализныце" ответили, появится ли в поездах обещанный бесплатный Интернет.

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