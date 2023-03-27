Со Львова в Ровно будет курсировать модернизированный инклюзивный электропоезд: расписание

"Укрзализныця" сообщила о запуске инклюзивного маршрута Львов – Ровно.
"Укрзализныця" модернизировала инклюзивный электропоезд, который со вторника, 28 марта, начнет курсировать по маршруту Львов – Ровно – Львов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Очередной капитально модернизированный инклюзивный электропоезд с завтрашнего дня будет курсировать по маршруту №804/803/806/805 Львов — Ровно — Львов", - говорится в сообщении.
График движения поездов:
- поезд №806/805 будет отправляться из Львова ежедневно, кроме субботы, в 16:35 и прибывать на станцию Ровно в 19:25;
- из ст. Ровно поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 13:20 и прибывать во Львов в 16:10;
- поезд №804/803 будет отправляться из Львова по пятницам и воскресеньям в 9:50 и прибывать в ст. Ровно в 12:40;
- из ст. Ровно поезд будет отправляться ежедневно, кроме суббот, в 6:45 и прибывать во Львов в 9:35.
Билеты можно приобрести онлайн – в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.
Напомним, в "Укрзализныце" рассказали об изменениях в перевозках, в частности, будут возвращать полную стоимость билетов.
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