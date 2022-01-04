Во Львове девушка сходила в туалет под памятник Бандере, скриншто с видео

Сняла трусы и провокативно осквернила: во Львове девушка сходила в туалет под памятник Бандере

Сняла трусы и провокативно осквернила: во Львове девушка сходила в туалет под памятник Бандере

Провокативный ролик с названием: "Приглашение к мирному разговору" появился в Сети недавно, его автор уже жалуется на угрозы в свой адрес.

Во Львове девушка выбрала местом для туалета памятник Степану Бандере на одноименной улице. Вероятно, инцидент произошел еще осенью, однако видео появилось на ресурсе Vimeo только 3 декабря, сообщает 24 канал.

На провокативном ролике с названием "Приглашение к мирному разговору" видно, как девушка сидит у памятника со спущенным бельем, чуть позже она демонстративно одевает трусы, шорты и идет. В это время звучит песня "Батько наш, Бандера".

В описании к видео написано: "Благотворительный фонд "Красная моча".

Во Львове девушка сходила в туалет под памятник Бандере, скриншот с видео

После того, как в Сети поднялось бурное обсуждение осквернения памятника, видео исчезло с ресурса.

По предварительным данным, на видео — 24-летняя Наталья Д., девушка якобы родом из Киева и является участницей сообщества, которое распространяет неоднозначный контент в Сети.

В своем сообщении в соцсети девушка пожаловалась на "интернет-сафари" против нее из-за видео с памятником Бандере. Автор заявила, что ей угрожают пользователи соцсетей и призывают попросить прощения за совершенное.

Напомним, вечером 1 января в Киеве стартовало факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, лидера ОУН Степана Бандеры. Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах, посвященных дню рождения Бандеры. В них приняло участие около 3,5 тыс. граждан.

В Киеве прошел факельный марш в честь Степана Бандеры | Новости Украины

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