Снег, туман и гололедица: во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Водителей предупреждают об опасностях на дорогах.
На территории Львовской области и Львова сегодня днем, 6 декабря, синоптики прогнозируют местами значительный мокрый снег и снег, налипание осадков. На дорогах гололедица. Ночью 6 декабря местами туман видимостью 200 – 500м., гололедица. Из-за ухудшения погодных условий, в области объявили штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.
Как сообщает Львовский гидрометцентр, погода будет определять влияние теплого атмосферного фронта от циклона над Балканами.
Во Львовской области и Львове будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, мокрый снег и снег, утром и днем местами сильный мокрый снег, налипание осадков. Ночью местами туман, гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
На Львовщине температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, во Львове от 1° мороза до 1° тепла. Радиационный фон составляет 11 мкР/час.
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