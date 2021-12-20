Снег и гололедица, в горах опасность схода лавин: во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Снег и гололедица, в горах опасность схода лавин: во Львовской области объявили штормовое предупреждение

1 уровень опасности, желтый.

Сегодня, 20 декабря, во Львове и области из-за сложных погодных условий объявили штормовое предупреждение, 1 уровень опасности, желтый. На реках Львовщины ожидается повышение уровня воды, а в горах существует угроза схода лавин, на дорогах региона — гололедица.

Об этом сообщает департамент по гражданской защите Львовской ОГА.

"Местами порывы северо-западного ветра 15 – 20 м/с; ночью местами сильный мокрый снег и снег. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Днем столбики термометра будут показывать от 4° мороза до 1° тепла. Радиационный фон составляет 12 мкР/час.

По данным Укргидрометцента, 20-21 декабря на реках бассейнов Сяна во Львовской области и Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,6 м над уровнями.

Также в горах Львовской области сегодня, 20 декабря, в связи со снегопадами и вьюгами удержится значительная снеговинная опасность, 3 уровень.

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