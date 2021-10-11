Сначала жестоко избил, а потом задушил: сын убил родную мать во Львовской области (фото)

Сначала жестоко избил, а потом задушил: сын убил родную мать во Львовской области (фото)

Тело убитой женщины нашли в доме два дня после ее конфликта с ее сыном.

38-летний мужчина сначала жестоко избил, а потом задушил 61-летнюю мать. Убийство произошло в поселке Краковец, что возле границы с Польшей во Львовской области.

Как рассказали в полиции Львовщины, вечером 7 октября сын во время конфликта жестоко избил свою мать и задушил ее. 9 октября тело убитой женщины обнаружили в ее доме и позвонили в полицию.

На теле погибшей полицейские обнаружили многочисленные следы побоев. По заключению медиков, причиной смерти женщины стала механическая асфиксия (женщина была задушена).

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 38-летний сын погибшей.

Злоумышленника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Херсонской области 42-летний сын убил 75-летнюю мать.

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