Смертельный выстрел: во Львовской области во время охоты убили мужчину

Смертельный выстрел: во Львовской области во время охоты убили мужчину

Мужчина от огнестрельного ранения из ружья погиб.

В Стрыйском районе Львовской области был застрелен во время охоты 66-летний житель района. Трагедия произошла в субботу, 13 ноября.

Об этом ZAXID.NET сообщили в Нацполиции Львовщины.

По предварительным данным, 62-летний мужчина из Нового Роздола хотел подстрелить дичь из охотничьего ружья, но пуля попала в человека. После огнестрельного ранения выжить 66-летнему мужчине не удалось.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 119 УК (убийство по неосторожности). Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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