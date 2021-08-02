Смертельный ураган: во Львове дерево насмерть придавило двух молодых людей

18-летняя девушка и 20-летний юноша погибли на месте происшествия.

Во Львове в воскресенье, 1 августа, во время урагана в Стрыйском парке дерево насмерть придавило 18-летнюю девушку и 20-летнего юношу.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Отмечается, что в момент инцидента молодые люди сидели на скамейке. Они погибли мгновенно. На месте работали все экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

На прошлой неделе во Львовской области ураганом сносило крыши. Досталось, в частности, народному дому в центре Золочева: сорвана крыша здания, остальную часть кровли смяло, а ее полет остановили деревья, которые, к слову, спасли соседние жилые дома.

Кроме того, в Золочеве ливень с ураганом повредили военкомат и котельную. Жилые дома не задело. А вот чуть дальше, в селе Подлипцы, ситуация хуже — там пострадали и частные дома, люди остались без крова.

Заметим, что по состоянию на утро 1 августа в Украине из-за непогоды обесточеными оставались более 60 населенных пунктов.

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