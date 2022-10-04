Смертельный поход: в лесу во Львовской области нашли мертвым пропавшего 5 дней назад грибника (фото)

В лесу в Дрогобычском районе Львовской области нашли мертвым грибника, разыскиваемого несколько дней.

В понедельник, 3 октября, в 14:23 спасатели после длительных поисков нашли в лесу Львовской области тело пропавшего 74-летнего мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

"Спасатели центра в течение 4 дней проводили поисковые работы заблудившегося в лесном массиве мужчины, который утром 30 сентября пошел для сбора грибов в лес вблизи с. Броница Дрогобычского района и не вернулся", — говорится в сообщении.

Для установления причин и обстоятельств смерти тело мужчины передали работникам полиции.

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