Смертельное ДТП во Львовской области: в результате встречного столкновения погиб водитель мопеда

Мужчина выехал на встречную, где столкнулся с автомобилем.

В среду, 9 июня, в с. Перекалки Червоноградского района 54-летний водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в результате чего погиб. Авария произошла около 18:00 на ул. Мира.

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Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА, погибшим водителем мопеда Mustang оказался житель поселка Добротвор. Он столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого был 48-летний житель Волынской области.

"Водитель мопеда от полученных травм погиб на месте", — указано в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, во Львовской области 17-ричний парень не справился с управлением своего мотицикла и наехал на сверстника. После этого юноша столкнулся с другим мотоциклом, припаркованным на обочине.

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