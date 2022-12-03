Смертельное ДТП во Львовской области: после столкновения автомобилей погибли два водителя (фото)

Во Львовской области на трассе не разминулись два автомобиля.

На автодороге "Киев-Чоп", близ поселка Олесько Золочевского района, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузовика Renault Premium, 56-летний житель города Александрия Кировоградской области, столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz под управлением 38-летнего жителя одного из поселков района.

Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

От полученных в результате ДТП травм оба водителя транспортных средств погибли на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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