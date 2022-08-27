Смертельное ДТП во Львовской области: погиб мотоциклист и его пассажирка (фото)

Во Львовской области столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии погибли два человека.

ДТП произошло в селе Нижнее Синевидное.

Об этом сообщили на Facebook-странице Нацполиции Львовщины.

Правоохранители установили, что 47-летний львовянин за рулем Volkswagen Touareg столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 35-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм водитель мотоцикла и его пассажирка, 38-летняя львовянка, погибли на месте происшествия.

По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Ровенской области мотоциклист сбил ехавшую на велосипеде пятилетнюю девочку.

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