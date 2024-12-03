Смертельное ДТП во Львовской области: грузовик наехал на велосипедиста

На автодороге "Куликов-Великоселки" вблизи села Большое Колодно Львовского района 2 декабря в 17:25 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

По данным полиции, 64-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Atego, житель одного из местных сел, совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, жителя района. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Следователи полиции Львовщины открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.

"Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области мужчина насмерть сбил пограничника на блокпосте.

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