Смертельное ДТП с участием военных во Львовской области: стали известны подробности (фото)

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

На Львовщине из-за столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, трое из которых — военнослужащие.

Сотрудники ДБР открыли уголовное производство по факту трагического ДТП во Львовской области и рассказали детали аварии.

"Трагедия произошла 16 декабря около 15:00 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи поселка Сможе Стрыйского района Львовской области. Все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей", — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом.

Фото: dbr.gov.ua

Как сообщили на Facebook-странице Государственной специальной службы транспорта, погибли заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданская Дубровская Наталья Ивановна.

Расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения с участием военного транспорта (ч. 2 ст. 415 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также назначены экспертизы.

Напомним:

В Кировоградской области произошла жуткая авария с участием Skoda Fabia и Skoda Octavia Tour, в которой ехали 40-летний военный Николай Спащук с женой Еленой и 8-летней дочерью Ульяной. Мужчина погиб на месте аварии, ребенок скончался в больнице.

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