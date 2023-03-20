Смертельное ДТП с нардепом от "Слуги народа" Гевко: в ДБР сообщили подробности

На автодороге сообщением "Тернополь – Львов – Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области произошло ДТП. Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, сбил пешехода.

Об этом сообщили в ДБР.

"Инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался. Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер" водитель был трезв", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Также известно, что автомобильная авария произошла с участием народного депутата от партии "Слуга народа" Владимира Гевко. Гепко рассказал, что сотрудничает со следствием и прошел все проверки на алкоголь и наркотики.

"Сегодня (19 марта — ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли... До сих пор не могу прийти в себя. К сожалению, трагедии на дороге – не редкость. Но нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами", — написал он в Facebook.

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