Смертельная авария грузовика на Львовщине: подробности о пострадавших и почему фура была неуправляемой

Смертельная авария грузовика на Львовщине: подробности о пострадавших и почему фура была неуправляемой

Двое детей, пострадавших в ДТП, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Вследствие жуткой трагедии на Львовщине три человека погибли и двое получили тяжелые травмы. Накануне в городе Рудки водитель грузовика не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил насмерть двух пешеходов. Двое детей в результате наезда попали в реанимацию.

Подробности вчерашней трагедии — 4 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

На видео с камер наблюдения можно увидеть, как грузовик мчится по улице городка на бешеной скорости. В это время со второстепенной дороги выезжает микроавтобус. Фура уклоняется от столкновения, но не успевает вернуться на проезжую часть и выезжает на тротуар.

Грузовик сносит электроопору и врезается в магазин на углу. Машину разрывает пополам, кабину отбрасывает на несколько метров, а прицеп со щебнем переворачивается.

Владелица магазина Ульяна буквально за несколько минут до столкновения вышла из помещения, которое протаранила фура.

"Мама сидела в магазине, говорю — постереги немного, я пройдусь в универмаг купить крышки закручивать. Я прихожу, а тут уже темнота такая, дым, но мама жива. Слава Богу вышла сама", — вспоминает она прошлое ужас.

От удара на месте ДТП погиб водитель грузовика и еще двое пешеходов: женщина-анестезиолог, которая работала в местной больнице, и 47-летний мужчина, который только что забрал 12-летнюю дочь из музыкальной школы. Она и еще одна, 15-летняя девочка-пешеход выжили, но находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Дежурный врач-анестезиолог Рудковский больницы Григорий Лудин, коллега погибшего врача, первым оказывал двум пострадавшим девочкам медицинскую помощь. По его словам, у старшей из них - перелом основания свода черепа и ушиб головного мозга. У другой девочки, 12-летней Тани — перелом костей таза и травматическая ампутация левой ноги.

Девушек госпитализировали во Львовскую детскую больницу, где всю ночь за их жизнь боролись медики. 15-летняя Настя пришла в себя, у младшей девочки — мозговая кома. Состояние пострадавших очень тяжелое, говорят врачи.

В полиции рассматривают несколько версий смертельного ДТП. Одна из них — отказали тормоза. Хотя на дороге видно тормозной путь, но следы — только от правых шин. Очевидцы говорят, что слышали, как водитель грузовика сигналил во время движения, предупреждая, что машина неуправляема.

Вторая версия — водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, когда перед ним выехал на дорогу микроавтобус.

Полицейские сейчас также проводят судебно-медицинскую экспертизу, выясняя, был ли погибший водитель трезв.

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