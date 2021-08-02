Смерть влюбленных во Львове: 20-летний военный был родом из Винницкой области, причиной трагедии могла быть молния

Смерть влюбленных во Львове: 20-летний военный был родом из Винницкой области, причиной трагедии могла быть молния

Дерево, которое упало на влюбленную пару было здоровым, сообщили в горсовете.

Во Львове из-за падения дерева погибла молодая пара — 20-летний военный и 18-летняя девушка. Причиной трагедии могла быть молния, которая попала в дерево.

Об этом 2 августа во время брифинга сообщила начальник управления экологии Львовского городского совета Александра Сладкова.

Чиновница ЛГС отметила, что она была на месте трагедии и осмотрела там дерево, которое упало на молодую пару.

"Это — клен остролистный. Оно разломилось на высоте 7-10 м. Стволовых повреждений, которые бы указывали на недостатки, нет. Признаков гниения также нет. Почему оно упало, может сказать следствие. Есть высокая вероятность, что в соседнее дерево попала молния, а это, возможно, привело к падению деревьев вокруг. Я сегодня обошла весь Стрыйский парк: в других частях парка поваленных деревьев я практически не видела, а тут было более пяти сломанных деревьев", — отметила Александра Сладкова.

Городской председатель Львова Андрей Садовый добавил, что трагедия произошла 1 августа примерно в 23 ч. Также он сообщил, что погибший 20-летний парень был военным контрактником из Винницкой области.

Напомним, в Львове в Стрыйском парке на пару влюбленных, которая сидела на скамейке, упало дерево и фонарь. Среди обломков скамейки на месте трагедии остался последний букет девушки.

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