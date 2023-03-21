Смерть курсанта во Львове расследуют по статье "доведение до самоубийства" — ГБР

Во Львове погиб курсант государственного университета внутренних дел.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели курсанта Львовского университета внутренних дел МВД Украины. Дело расследуют как "доведение до самоубийства".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"19 марта тело курсанта обнаружили в университете с огнестрельным ранением в голову. Работники Нацполиции осмотрели место происшествия и возбудили уголовное производство. Расследование передали в ГБР, поскольку выяснилось, что к самоубийству курсанта могут быть причастны посторонние лица", — говорится в сообщении.

Следовательно, уголовное производство будет также расследоваться по статье доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 УКУ).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все происшествия катастрофы.

Напомним, 18-летний курсант второго курса института №3 Львовского государственного университета внутренних был найден мертвым во время суточного наряда.

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