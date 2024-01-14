Смерть 5-летнего мальчика во Львове после визита в стоматологию – что грозит врачам

Во Львове скончался 5-летний мальчик, впавший в кому после удаления зубов.

Во Львове 13 января скончался 5-летний Велес Пашник, который больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим наркозом. По словам отца ребенка Виктора Пашника, врачи констатировали у его сына смерть головного мозга.

Как рассказали в Офисе генерального прокурора, расследование по уголовному производству продолжается.

Так, при процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

В рамках уголовного производства устанавливаются происшествия трагического случая. По результатам следственных действий и выводов экспертиз, которые продолжаются, будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.

Напомним, 8 декабря Виктор Пашник с женой Марианной отвели сына Велеса в частную клинику, чтобы удалить два молочных зуба. Мальчик очень боялся врачей и все попытки стоматологов помочь ему привычным способом не давали результата.

Тогда врачи предложили удалить больные зубы под общим наркозом. Во время операции у мальчика остановилось сердце, его госпитализировали в реанимацию детской больницы.

29 декабря отец мальчика сообщил, что ребенок находится в состоянии глубокой комы, у сына констатировали смерть мозга из-за ненадлежащего удаления молочных зубов.

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