Смерть 5-летнего мальчика после удаления зубов во Львове: экспертная комиссия дала заключение

В четверг, 11 апреля, клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской ОВА предоставила заключение о смерти 5-летнего мальчика в частной стоматологической клинике Ori-Dent во Львове. Оказание медицинской помощи пациенту сочли ненадлежащим, ведь стоматологиня и анестезиологиня не имели соответствующей квалификации для лечения детей.

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на главу клинико-экспертной комиссии (КЭК), заместителя директора департамента Владимира Черния.

"Найдены значительные недостатки при оказании медицинской помощи Велесу. Основное то, что врачи – анестезиолог и стоматолог – не имели соответствующей квалификации, чтобы оказывать ребенку такую помощь. У них должна быть детская стоматология и детская анестезиология, а была взрослая стоматология и взрослая анестезиология".. Они не имели специального сертификата для лечения детей", – рассказал он.

По его словам, решение КЭК сейчас технически дорабатывается и будет подписано в ближайшее время. Вывод комиссии принимается во внимание при расследовании уголовного производства.

Как отметил отец мальчика Виктор Пашник, на заседании находились стоматологиня Виктория Карнаухова и анестезиологиня Ирина Пода. Впрочем, директор клиники Роман Онисько не пришел.

"Так легкомысленно отнестись к человеческой жизни, к детской жизни, как эти молодые врачи ... Это время такое, или люди такие, или образование у них такое ... У них не было анестезиологической медсестры, не было сертификатов на работу с детьми, у врача- стоматолога не было лицензии на детскую стоматологию и хирургической лицензии, потому что это уже хирургия под анестезией", – отмечает отец мальчика.

Напомним, во Львове 13 января скончался 5-летний Велес Пашник, который больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим наркозом. По словам отца ребенка Виктора Пашника, врачи констатировали у его сына смерть головного мозга.

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