Смерть 10-летнего мальчика от удара крышкой люка: двум чиновникам Львовского горсовета сообщили подозрение

Работников Львовского горсовета обвиняют в халатности.

Двум работникам Сиховской районной администрации Львовского городского совета сообщили подозрение по ст. 288 УК Украины. Их обвиняют в халатности, из-за которой от удара крышкой люка в марте 2021 года погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

По данным следствия, крышка люка, повлекшая смертельное ДТП, долгое время была в аварийном состоянии, однако работники Сиховской районной администрации никак не отреагировали, хотя это входило в их обязанности.

"В то же время, даже при невозможности ликвидации данных выбоин в определенные сроки, фигуранты не приняли меры к немедленной установке за 50-100 м до опасного участка соответствующих дорожных знаков. В результате чего произошло смертельное ДТП", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним: