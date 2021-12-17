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Смерть 10-летнего мальчика от удара крышкой люка: двум чиновникам Львовского горсовета сообщили подозрение

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Смерть 10-летнего мальчика от удара крышкой люка: двум чиновникам Львовского горсовета сообщили подозрение

Прокуратура Львовской области

Работников Львовского горсовета обвиняют в халатности.

Двум работникам Сиховской районной администрации Львовского городского совета сообщили подозрение по ст. 288 УК Украины. Их обвиняют в халатности, из-за которой от удара крышкой люка в марте 2021 года погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

По данным следствия, крышка люка, повлекшая смертельное ДТП, долгое время была в аварийном состоянии, однако работники Сиховской районной администрации никак не отреагировали, хотя это входило в их обязанности.

"В то же время, даже при невозможности ликвидации данных выбоин в определенные сроки, фигуранты не приняли меры к немедленной установке за 50-100 м до опасного участка соответствующих дорожных знаков. В результате чего произошло смертельное ДТП", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним:

  • Во Львове крышка канализационного люка убила 10-летнего мальчика. Она вылетела, когда на нее наехал автомобиль спасателей и влетела в ехавшее на встречу авто. Дальше – пробила в лобовое стекло и попала в ребенка, сидевшего на переднем сиденье.

  • Чтобы узнать, как давно крышка на дороге лежала незакрепленной – журналисты ТСН провели собственное расследование. И выяснили — люк был открыт не менее полутора суток. Журналисты обнаружили водителя, который колесом въехал в люк в ночь с субботы на воскресенье. Об этом мужчина сразу сообщил в полицию.

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