Смерть 1-летнего ребенка на свалке во Львовской области: 23-летней матери избрали меру пресечения

Женщина воспитывает троих детей и находится на поздних сроках беременности.

На территории Жидачевской свалки в палатке во время пожара погиб 1-летний ребенок. 23-летней матери суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на решение Стрыйского горрайонного суда.

Следователь Стрыйского отдела полиции Андрей Гладкий рассказал, что женщина состояла на учете органов социальной опеки и получала помощь от государства. Однако ее дети жили в плохих условиях.

По данным следствия, 23-летняя женщина с ребенком проживали в палатке на территории Жидачивской свалки. Женщина пошла к озеру, чтобы набрать воды, оставив младенца в палатке. Пока ее не было, огонь из самодельной печки перекинулся на палатку, в которой спал младенец. Спасатели на пепелище нашли тело ребенка.

Как отмечается, у женщины еще трое малолетних детей и сейчас она на позднем сроке беременности.

Напомним, 23-летняя жительница Закарпатской области сообщила в полицию, что в городе Жидачев (Львовская область) на территории лагеря погиб ее годовалый сын.

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