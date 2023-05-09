Слушали Лепса на всю улицу: во Львове поклонникам путиниста вручили повестки

После замечания мужчины, пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон и ударить в лицо.

Пассажирам Range Rover, громко слушавшим песню российского исполнителя Григория Лепса в центре Львова, 8 мая, вручили повестки.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Инцидент произошел у памятника Адаму Мицкевичу во Львове. Там на парковке стоял автомобиль Range Rover, в салоне которого находились по меньшей мере три человека. С авто в этот момент громко звучала песня Лепса. Внимание на это обратил журналист Роман Гурский.

Отметим, что артист публично поддержал российскую агрессию и посещал оккупированные территории Украины.

Прохожий снимал инцидент на видео и после замечания пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон и ударить по лицу. Позже автомобиль припарковали на пл. Мицкевича, а сами ребята с места конфликта скрылись.

После громкой огласки в соцсетях патрульная полиция остановила Range Rover на ул. Кульпарковский. Оказалось, что за рулем находился 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром оказался 20-летний одессит.

Чуть позже вечером в Сети появилось видео, на котором участник инцидента просит прощения за свой поступок и отмечает, что едет в полицию давать показания.

Напомним, во Львове группа мужчин набросилась на парня после того, как он сделал им замечания по поводу песен, которые они слушали в автомобиле. Из внедорожника звучала песня певца и пропагандиста Лепса.

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