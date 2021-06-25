Слетел в кювет и врезался в дерево: во Львовской области погиб водитель

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
В четверг, 24 июня, на автодороге между г. Рудки и с. Вишня Самборского района Львовской области в результате столкновения с деревом погиб 59-летний житель с. Вишня. Смертельная ДТП произошло около 9:50 ч.
Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Водитель, двигаясь на автомобиле Daewoo Lanos, допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где совершил наезд на дерево, после чего перевернулся", — говорится в сообщении.
В результате аварии, водитель погиб на месте происшествия.
Причины ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, во Львове погиб мотоциклист в результате столкновения с грузовиком.