Слетел в кювет и врезался в дерево: во Львовской области погиб водитель

Слетел в кювет и врезался в дерево: во Львовской области погиб водитель

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

В четверг, 24 июня, на автодороге между г. Рудки и с. Вишня Самборского района Львовской области в результате столкновения с деревом погиб 59-летний житель с. Вишня. Смертельная ДТП произошло около 9:50 ч.

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Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Водитель, двигаясь на автомобиле Daewoo Lanos, допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где совершил наезд на дерево, после чего перевернулся", — говорится в сообщении.

В результате аварии, водитель погиб на месте происшествия.

Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, во Львове погиб мотоциклист в результате столкновения с грузовиком.

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