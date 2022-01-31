"Скорые везут и везут малышей с COVID": во Львове стремительно растет количество больных коронавирусом детей

"Скорые везут и везут малышей с COVID": во Львове стремительно растет количество больных коронавирусом детей

Все госпитализированные дети – среднего состояния тяжести, говорят в Охматдете.

Во Львовской областной детской больнице Охматдет из-за стремительного распространения коронавируса увеличили количество койко-мест до 150.

В пресс-службе медучреждения сообщили, что по состоянию на утро понедельника, 31 января, у 123 детей уже подтвердили коронавирус методом ПЦР.

"Кажется, это никогда не закончится… Cкорые везут и везут малышей с COVID. Все дети — среднего состояния тяжести, самому маленькому пациенту — всего 9 дней. Никто из них не нуждается в интенсивной терапии. 3 детей с гематологическими диагнозами — в отделении реанимации (за основным заболеванием)", — сообщили в Охматдете.

Медики призвали родителей к ограничению контактов и отметили необходимость детям носить защитные маски в людных местах.

"Вирус стал коварнее, он распространяется еще молниеноснее. Только вместе мы сможем дать ему бой", — подытожили в больнице.

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