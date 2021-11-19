Скоростной поезд сбил насмерть мужчину недалеко от Львова: фото

Скоростной поезд сбил насмерть мужчину недалеко от Львова: фото

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Сегодня, 19 ноября, около 10:40, в городе Пустомыты Львовского района скоростной поезд сообщением "Одесса-Ужгород" сбил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Как установили правоохранители, локомотив совершил наезд на 82-летнего жителя одного из сел Львовского района.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Тернопольской области поезд переехал 37-летнего спавшего на путях мужчину, он потерял ноги.

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