Скончался на месте ДТП: во Львовской области 26-летний водитель сбил насмерть велосипедиста

Скончался на месте ДТП: во Львовской области 26-летний водитель сбил насмерть велосипедиста

В полиции возбудили уголовное дело.

Во вторник, 16 ноября, в 19:40 на автодороге "Львов-Меденичи" в селе Рудники Стрыйского района Львовской области авто сбило велосипедиста. От полученных травм потерпевший скончался.

Об этом проинформировали в пресс-службе полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, 26-летний житель одного из сел Стрыйского района, управляя автомобилем Citroёn, совершил наезд на велосипедиста, 48-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По этому факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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