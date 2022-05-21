Сколько стоят продукты на рынке во Львове: обзор цен

Сколько стоят продукты на рынке во Львове: обзор цен

Стоимость овощей, фруктов и мяса во Львове.

В Украине с начала полномасштабного вторжения России, выросли цены практически на все продовольственные товары.

Так что мы решили узнать, сколько сейчас стоят продукты на одном из львовских рынков.

Блогер Андрей Шимановский рассказал об актуальных ценах на рынке "Народный" во Львове специально для программы "Сніданок з 1+1".

Итак, за сколько можно приобрести продукты на рынке:

Фрукты:

Яблоки разных сортов – 15 грн/кг

Апельсины – 90 грн/кг

Клубника – 160 грн/кг

Зелень:

Пучок редьки – 20 грн

Пучок зеленого лука – 15 грн

Укроп – 10 грн

Овощи:

Морковь – 23 грн/кг

Картофель – 9 грн/кг

Помидоры – 100 грн/кг

Огурцы – 65 грн/кг

Молодая капуста – 50 грн/кг

Фасоль – 80 грн/кг

Мясо:

Куриное филе – 117 грн/кг

Говяжья вырезка – 230 грн/кг

Задняя ветчина – 120 грн/кг

Свиные ребра – 135 гр/кг

Десяток яиц – 20 грн.

Напомним, Украина возобновила экспорт свинины и говядины.

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