Сколько случаев коронавируса обнаружили во Львове: статистика на 4 июня

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 81 жителя региона.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 4 июня, продолжает демонстрировать снижение.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1464 исследования на коронавирус, из них — 81 положительный результат.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 7
Львовский: 49 (г. Львов — 31)
Стрыйский 12
Яворивский: 1
Червоноградский: 11
Самборский: 1
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 321 человека. Умерло — 3588 инфицированных. Оправилась от коронавирусной инфекции — 130194 человека", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, ранее врач Тарас Жиравецкий заявил, что Украину ждет последняя волна коронавируса.