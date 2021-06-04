Сколько случаев коронавируса обнаружили во Львове: статистика на 4 июня

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 81 жителя региона.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 4 июня, продолжает демонстрировать снижение.

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Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1464 исследования на коронавирус, из них — 81 положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 7

Львовский: 49 (г. Львов — 31)

Стрыйский 12

Яворивский: 1

Червоноградский: 11

Самборский: 1

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 321 человека. Умерло — 3588 инфицированных. Оправилась от коронавирусной инфекции — 130194 человека", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, ранее врач Тарас Жиравецкий заявил, что Украину ждет последняя волна коронавируса.

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