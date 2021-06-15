Сказал маме, что едет домой: во Львове два месяца разыскивают мужчину, который не вернулся с работы

Мужчину разыскивают уже два месяца.

Во Львове разыскивают 36-летнего Виктора Быкова, который 19 мая отправился на работу в город Винники и не вернулся.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

36-летний мужчина, уроженец села Куткир Золочевского района Львовской области 19 апреля уехал на работу в город Винники Лычаковского района Львова. В тот же день в 21:00 он сообщил маме, что находится во Львове на железнодорожной станции "Пидзамче", откуда он должен был ехать домой. Однако после этого на связь с родными мужчина не выходил.

Приметы мужчины: рост 170 см, крепкого телосложения, волосы черные с лобными залысинами.

Если вам что-то известно о без вести пропавшем, полиция просит звонить на 102.

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