Сказал, что в лесу: полиция объявила в розыск пропавшего 5 дней назад львовского гида

Сказал, что в лесу: полиция объявила в розыск пропавшего 5 дней назад львовского гида

Фридрих Ефимовский в последний раз общался с другом 19 ноября.

Во Львовской области разыскивают пропавшего без вести 39-летнего гида Фридриха Ефимовского, который водит экскурсии по Львову и горным маршрутам Карпат. В последний раз связь с мужчиной была 19 ноября. Тогда он общался с другом по телефону.

"В последний раз он выходил на связь около 17:56, сообщил, что гуляет в лесу, и на данный момент местонахождение его неизвестно", — сообщили в поисково-спасательной волонтерской ассоциации.

Товарищ пропавшего заявил в полицию, которая и объявила Фридриха Ефимовского в розыск.

К поискам гида привлекли волонтеров и всех небезразличных. Правоохранители пытаются установить место, откуда в последний раз звонил пропавший мужчина.

Волонтеры просят всех, кому известна любая информация о местонахождении мужчины, звонить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или 102.

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