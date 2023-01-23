Скандальный подарок главы патрульной полиции Львовщины девушке на Mercedes: в горсовете раскрыли интересные детали

В городском совете Львова все же будет проведен расследование.

Пропуск на проезд в центр Львова, который глава патрульной полиции области подарил своей девушке, оказался недействительным.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Руководитель ЛКП "Ратуша-сервис" Ирина Тихолиз, которая выдает такие пропуска, заявила, что документ этого образца считается недействительным с марта 2021 года, поскольку Львовский городской совет изменил дизайн пропусков.

"Пропуск такого образца, как якобы на видео, давали право разового проезда, и выдавалась для проезда делегаций, служебной техники, например, при проведении реставрационных работ и т.д. Он мог действовать в течение трех месяцев, чтобы не оформлять постоянно разовые заезды для категории Д. На сегодняшний день, уже два года, действуют пропуски нового образца", — заявили в городском совете.

Также Ирина Тихолиз пообещала провести служебное расследование из-за ролика, где руководитель патрульной полиции Львовщины дарит своей девушке пропуск для проезда в центральную часть Львова.

"Также, кроме наличия пропуска, чтобы иметь возможность заезда в пешеходную зону центральной части города, транспортное средство должно быть внесено в электронную базу данных. Если истек срок действия перепуска, то он исчезает из базы данных", — сказала глава коммунального предприятия.

Скандальный подарок руководителя патрульной полиции своей девушке

Накануне во Львове произошел скандал: в Сети опубликовали видео, на котором глава патрульной полиции Львовщины подарил своей девушке пропуск на проезд в центр Львова. Она же обрадовалась подарку и заявила, что теперь "можно выобываться на своем мерсе". После скандала Романа Пилипенко отстранили от работы.

Оказалось, что девушка копа София Софранюк работает помощницей депутата Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность" Андрея Думы. Также она занимает должность главного специалиста отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Читайте также: