Скандальный блоггер, провоцировавший бойцов ВСУ, вышел из СИЗО

На Львовщине скандального дрогобычского блоггера Марьяна Чаву, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ, выпустили из СИЗО.

Об этом сообщила представитель Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко, передает "Суспільне".

40-летний Марьян Чава внес 214 720 гривен залога и вышел на свободу.

Скандал с дрогобычским "блогером"

Напомним, Чава стал известен после скандального инцидента в Дрогобыче в июне 2023 года. Он подошел к представителям ТЦК и СП, когда те раздавали повестки. Чава выкрикивал им, что "войны официально нет" и провоцировал на конфликт.

На Львовщине блогер провоцировал раненых бойцов ВСУ, которые раздавали повестки на улице

Как оказалось, работники ТЦК – это военнослужащие, получившие ранения на фронте и переведенные в военкомат. Один из воинов, на которых набросился блоггер, на войне потерял сына. Другой – 23-летний Артем Белоусов – воевал с 18 лет. На фронте парень потерял глаз и имеет вторую группу инвалидности. После этого его перевели на работу в военкомат.

После этого Чаву задержали по подозрению в препятствовании законной деятельности ВСУ (ст.114-1 УК Украины), оскорблении чести и достоинства, угрозам военнослужащему (ч.1 ст.435-1 УК Украины), оправдыванию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сначала "блогеру" суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако прокуратура подала апелляцию, и Чаву отправили за решетку с возможностью внесения залога.

Кто такой Марьян Чава

Марьян Чава называет себя правозащитником, адвокатом и блоггером, ведет свой YouTube-канал. Он опубликовал десятки видео, в которых травит военных и полицейских.

Также Марьян Чава является приверженцем теорий заговоров и антивакцинатором.