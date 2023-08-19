Скандальный блоггер, провоцировавший бойцов ВСУ, вышел из СИЗО

Марьян Чава заплатил залог и вышел на свободу.
На Львовщине скандального дрогобычского блоггера Марьяна Чаву, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ, выпустили из СИЗО.
Об этом сообщила представитель Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко, передает "Суспільне".
40-летний Марьян Чава внес 214 720 гривен залога и вышел на свободу.
Скандал с дрогобычским "блогером"
Напомним, Чава стал известен после скандального инцидента в Дрогобыче в июне 2023 года. Он подошел к представителям ТЦК и СП, когда те раздавали повестки. Чава выкрикивал им, что "войны официально нет" и провоцировал на конфликт.
Как оказалось, работники ТЦК – это военнослужащие, получившие ранения на фронте и переведенные в военкомат. Один из воинов, на которых набросился блоггер, на войне потерял сына. Другой – 23-летний Артем Белоусов – воевал с 18 лет. На фронте парень потерял глаз и имеет вторую группу инвалидности. После этого его перевели на работу в военкомат.
После этого Чаву задержали по подозрению в препятствовании законной деятельности ВСУ (ст.114-1 УК Украины), оскорблении чести и достоинства, угрозам военнослужащему (ч.1 ст.435-1 УК Украины), оправдыванию вооруженной агрессии РФ против Украины.
Сначала "блогеру" суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако прокуратура подала апелляцию, и Чаву отправили за решетку с возможностью внесения залога.
Кто такой Марьян Чава
Марьян Чава называет себя правозащитником, адвокатом и блоггером, ведет свой YouTube-канал. Он опубликовал десятки видео, в которых травит военных и полицейских.
Также Марьян Чава является приверженцем теорий заговоров и антивакцинатором.