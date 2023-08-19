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Скандальный блоггер, провоцировавший бойцов ВСУ, вышел из СИЗО

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Скандальный блоггер, провоцировавший бойцов ВСУ, вышел из СИЗО

Блогер, набросившийся на военных.

Марьян Чава заплатил залог и вышел на свободу.

На Львовщине скандального дрогобычского блоггера Марьяна Чаву, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ, выпустили из СИЗО.

Об этом сообщила представитель Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко, передает "Суспільне".

40-летний Марьян Чава внес 214 720 гривен залога и вышел на свободу.

Скандал с дрогобычским "блогером"

Напомним, Чава стал известен после скандального инцидента в Дрогобыче в июне 2023 года. Он подошел к представителям ТЦК и СП, когда те раздавали повестки. Чава выкрикивал им, что "войны официально нет" и провоцировал на конфликт.

На Львовщине блогер провоцировал раненых бойцов ВСУ, которые раздавали повестки на улице

На Львовщине блогер провоцировал раненых бойцов ВСУ, которые раздавали повестки на улице

Как оказалось, работники ТЦК – это военнослужащие, получившие ранения на фронте и переведенные в военкомат. Один из воинов, на которых набросился блоггер, на войне потерял сына. Другой – 23-летний Артем Белоусов – воевал с 18 лет. На фронте парень потерял глаз и имеет вторую группу инвалидности. После этого его перевели на работу в военкомат.

После этого Чаву задержали по подозрению в препятствовании законной деятельности ВСУ (ст.114-1 УК Украины), оскорблении чести и достоинства, угрозам военнослужащему (ч.1 ст.435-1 УК Украины), оправдыванию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сначала "блогеру" суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако прокуратура подала апелляцию, и Чаву отправили за решетку с возможностью внесения залога.

Кто такой Марьян Чава

Марьян Чава называет себя правозащитником, адвокатом и блоггером, ведет свой YouTube-канал. Он опубликовал десятки видео, в которых травит военных и полицейских.

Также Марьян Чава является приверженцем теорий заговоров и антивакцинатором.

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Дата публикации
Просмотры
730
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