Скандальное увольнение Фарион: во "Львовской политехнике" стали в защиту преподавательницы — подробности

На сайте "Львовской политехники" опять опубликовали приказ об увольнении Ирины Фарион.

"Львовская политехника" вернула на сайт сообщение с приказом об увольнении профессора кафедры украинского языка Ирины Фарион.

"Согласно пункту 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Национальный университет "Львовская политехника" с 16 ноября 2023 года разрывает трудовое соглашение с профессором кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Ириной Фарион", – говорится в сообщении.

Перед этим новость об увольнении Фарион, опубликованная впервые 15 ноября, исчезла с сайта политехники.

Кроме того, министр образования Оксен Лисовый отредактировал свою публикацию в Facebook и удалил фото копии приказа об увольнении преподавательницы.

Во "Львовской политехнике" встали в защиту Ирины Фарион. Кафедра украинского языка университета опубликовала сообщение на своей официальной странице в Facebook с заявлением о том, что решение руководства университета касательно увольнения Фарион безосновательное.

"Профессор Фарион И.Д. на протяжении всей своей преподавательской деятельности ответственно и добросовестно выполняла свои обязанности, имеет уважение в коллективе, научном сообществе и среди студентов, которых учила. Никаких жалоб на нее за более 30 лет работы во Львовской политехнике не поступало… .Спровоцированное и инспирированное возмущение в обществе из-за интервью общественно-политического деятеля Ирины Фарион особенно выгодно нашим врагам – московским оккупантам, умело спекулирующим на таких чувствительных для украинцев темах, как язык и армия", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября со страницы Национального университета "Львовская политехника" в Facebook исчезло сообщение с сообщением об увольнении профессора Ирины Фарион и фотографией приказа.

Ирина Фарион заявила, что планирует обжаловать в суде свое увольнение из университета.

СБУ 15 ноября открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион.

Причиной послужило ее высказывание в интервью о том, что она не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Кроме того, в своих соцсетях Ирина Фарион опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. После этого к парню пришли силовики ФСБ заставили записать видео с извинениями.

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