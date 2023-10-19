Скандальная невеста Роксолана Москва во время работы в ДБР приобрела элитный Audi Q8 – СМИ

Цена автомобиля Audi Q8 составляет 85 тысяч долларов, женщина приобрела его из салона.

Бывшая сотрудница Львовского территориального управления Государственного бюро расследований, 27-летняя Роксолана Москва, ставшая известной благодаря роскошной свадьбе во время войны, находясь на государственной службе, приобрела элитный автомобиль Audi Q8.

Об этом пишет Lviv.Media.

Из собственных источников журналистам Lviv.Media стало известно, что автомобиль был приобретен в 2021 году из салона, его цена свыше 2,3 млн грн. (около $85 тыс. по тогдашнему курсу).

Сообщается, что Роксолана Москва устроилась на работу в ДБР в 2018 году на должность ведущего специалиста сектора кадровой работы и государственной службы ТУ ДБР.

В то время директором ДБР был Роман Труба, а Москва – племянница его бывшей жены.

Женщина проработала в бюро несколько лет, а в марте 2022 года ее уволили. Однако Москва решила вернуться на работу в бюро через суд.

Через полгода после увольнения Восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 тыс. грн за вынужденный прогул. ДБР с этим решением не согласен и обжалует его в Верховном суде.

Как удалось узнать Lviv.Media, во время работы на госслужбе Роксолана Москва стала владелицей элитного авто Audi Q8. Источники в правоохранительных органах сообщили, что автомобиль с регистрационным номером ВС 7444 II принадлежит Роксолане Игоревне Москве. Цена авто во время регистрации была указана — 2 324 822,5 грн (по тогдашнему курсу это примерно 85,5 тыс. долларов).

Элитный автомобиль Audi Q8 Роксоланы Москвы

По данным СМИ, Москва до сих пор владеет этой машиной с регистрационным номером ВС 7444 II.

Уже в 2023 году женщина минимум семь раз нарушала правила парковки и за это ее штрафовали. Но Москва не оплачивала штрафы вовремя, поэтому деньги с нее взимала исполнительная служба.

По данным открытой базы данных, автомобиль с таким номером был зарегистрирован 26 июня 2021 года, с тех пор регистрация не изменялась. То есть Москва до сих пор владеет этим автомобилем.

Напомним, 12 октября в СМИ появилась информация о пышной свадьбе во Львове экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР 27-летней Роксоланы Москвы. Гуляния праздновали 7-8 октября в пятизвездочном комплексе Emily Resort. Лакшери-свадьба во время войны возмутила украинцев.

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