Скандальная эротическая вечеринка в годовщину Голодомора во Львове: полиция составила протокол на блогера-именинника

Скандальная эротическая вечеринка в годовщину Голодомора во Львове: полиция составила протокол на блогера-именинника

Блоггеру грозит 17 тыс. грн штрафа.

Во Львове полиция составила протокол на черновицкого блогера Александра Залиска, который в годовщину Голодомора устроил громкую, эротическую вечеринку по случаю своего дня рождения.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Черновицкому блогеру инкриминируют нарушение карантинных требований во время празднования дня рождения в Доме ученых во Львове.

"В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области и составили протокол за несоблюдение карантинных ограничений", — говорится в сообщении .

На блогера составили протокол по ч.1 ст.44-3 "Нарушение правил карантина в отношении людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях". Ему грозит до 17 тыс. грн. штрафа.

Напомним: