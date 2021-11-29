Скандальная эротическая вечеринка в годовщину Голодомора во Львове: полиция составила протокол на блогера-именинника

Блоггеру грозит 17 тыс. грн штрафа.
Во Львове полиция составила протокол на черновицкого блогера Александра Залиска, который в годовщину Голодомора устроил громкую, эротическую вечеринку по случаю своего дня рождения.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Черновицкому блогеру инкриминируют нарушение карантинных требований во время празднования дня рождения в Доме ученых во Львове.
"В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области и составили протокол за несоблюдение карантинных ограничений", — говорится в сообщении .
На блогера составили протокол по ч.1 ст.44-3 "Нарушение правил карантина в отношении людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях". Ему грозит до 17 тыс. грн. штрафа.
Напомним:
- Известный блоггер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых. Также на это празднование пришли многие украинские блогеры-миллионники. Некоторые подписывали фото с вечеринки: "Блогерская голодная туса". Это все происходило в годовщину Голодомора.
- Из-за этого, что вечеринка проходила с нарушением карантинных требований, во Львове временно приостановили работу Дома ученых.
- Также известные украинские компании прекращают сотрудничество со скандальными блогерами, которые "засветились" на эротической вечеринке в годовщину Голодомора.
- Ведущим действа был известный украинский шоумен, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук.