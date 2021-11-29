Львовские блоггеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/vova_ostapchuk

Скандальная эротическая вечеринка блогеров на годовщину Голодомора: во Львове закрыли Дом ученых

Скандальная эротическая вечеринка блогеров на годовщину Голодомора: во Львове закрыли Дом ученых

Дом ученых обвинили в нарушении карантина.

Во Львове после скандальной эротической вечеринки блогеров на годовщину Голодомора временно приостановили работу Дома ученых.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Чиновник указал, что решение о временном закрытии Дома ученых приняла комиссия по ТЭБ и ЧС в понедельник, 29 ноября, из-за нарушений действующих в "красной" зоне карантинных ограничений.

"За нарушение карантинных требований комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове известный блогер- миллионник Александр Залиско попал в скандал из- за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых. Но так случилось, что день ее проведения совпал с Днем памяти жертв Голодоморов, что и стало поводом недовольства украинцев.

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