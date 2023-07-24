Скандал во Львовской области: в нескольких населенных пунктах "спрятали" советские памятники, чтобы их не снесли

Во Львовской области возник скандал из-за демонтажа нескольких памятников периода СССР. Местная громада не сообщила об их наличии, а некоторые жители сел требуют не сносить символы тоталитарного режима.

Об этом пишет zaxid.net.

Местная громада "прячет" символы СССР

Скандальные памятники советских времен пытались скрыть в Белжской территориальной громаде Червоноградского района. После огласки советский монумент в городе Белз обещают демонтировать, а вот жители сел Хлевчане и Домашев против их сноса.

"Громада Белза прячет от серпа декоммунизации три памятника. Председатель общины - активная член ВО "Свобода" Береза Оксана давно заверила рабочую комиссию, что Белз свободен от истуканов. А имеем... Недавно, после беспощадной борьбы, упал коммунистический Любень, где руководит ЕС. Упадет и Белз, Верин, Рава-Русская, Червоноград, Старый Самбор, Сокаль, Краковец, Семигинов и остальные сто оплотов прославления эпохи оккупации", – написал советник председателя Львовской ОВА Олег Радик.

Секретарь инициативной группы ЛОВА по декоммунизации Анна Герич сообщила, что громада от 2023 года не предоставляла информацию об этих монументах. Именно местные власти должны были передать областной информацию о советских символах в населенных пунктах, однако Белгская ТГ этого не сделала.

"Белз не предоставил никакой информации и никогда не появлялся на совещаниях. Это было сокрытие, потому что постоянно обо всем информируем и подчеркиваем, что надо избавиться от маркеров тоталитаризма. У нас были общины, которые сначала, возможно, не обратили внимание, а потом согласились. Как вот Жовтанецкая община. Они за 2-3 дня сообщили обо всем, что у них было", - считает Анна Герич.

Как обнаружили советские памятники

Секретарь инициативной группы ЛОВА по декоммунизации говорит, что именно местные жители прислали в социальные сети советские символы. После этого в эти населенные пункты выехала депутатская группа, которая насчитала три советских монумента.

"Один из памятников в Белзе, в нескольких десятках метров от жилья главы общины. На монументе есть звезда. В Уголовном кодексе есть статья за пропаганду тоталитарных символов. Когда есть сопротивление или сокрытие, то готовим письмо, где указываем полностью всю законодательную базу, а также ответственность за пропаганду символов тоталитаризма", - говорит Анна Герич.

Что говорит председатель Белжской ОТГ

Глава Белжской ТГ Оксана Береза уверяет, что не сообщили о советских символах, поскольку они были не на балансе ее громады. Она добавляет, что их в конце концов планируют демонтировать.

Оксана Береза отмечает, что в селе Хлевчане есть памятник "матери", который местные отказываются сносить, однако на нем есть надпись "1941-1945" — именно так в России маркируют Вторую мировую войну называя ее "великой отечественной".

"Будем откровенны, что Родину-Мать в Киеве не сносят, только хотят трезубец добавить. С Хлевчан двое ребят на Востоке отдали свои жизни за независимость. Где-то в перспективе поддержим, чтобы в Хливчанах поставить другой мемориал. Но это на будущее, потому что сделать руину в центре села? Это тоже неправильно. Это мемориал жертвам Второй мировой войны. А наши люди ведь тоже погибли", - говорит она.

Памятник "матери" в Хлевчанах. Фото: Олег Радик, Facebook

В селе Домашев местные не хотят, чтобы там демонтировали фигуру советского солдата.

"Еще до реформы децентрализации громада вокруг памятника поставила хорошую ограду, деревянный крест и положила брусчатку. Люди приходят туда со священником и проводят там молебны, молятся за воинов и Украину. Сейчас демонтировать памятник - это уничтожить то, что люди туда вложили. Там близко ограда и красивый деревянный большой крест, поэтому община просит не трогать. Здесь просто речь идет о деньгах людей", - говорит Оксана Береза.

Памятник в деревне Домашев. Фото: Олег Радик, Facebook

В Белзе на монументе есть символы советских времен, а потому его все-таки демонтируют, однако местные утверждают, что под памятником могут быть похоронены погибшие солдаты, а потому в городе сначала хотят это исследовать и решать, что делать с останками.

"Просто его забрать не можем, потому что там нужно хоть поставить крест и оставить плиты с именами солдат. Они годами лежат и как будто никому не мешают. Хотя если будут другие рекомендации, то мы прислушиваемся", — говорит она.

Советский монумент в Белге. Фото: Олег Радик, Facebook

Оксана Береза добавляет, что в Белзе уже демонтировали советские символы и переименовали улицы. Она отмечает, что даже на Львовщине были "активисты-коммунисты", которые подстрекали людей против этого.

Всего во Львовской области демонтировали более 140 памятников советской поры. Еще почти 100 таких нужно снести.

Напомним, на Львовщине не разрешали сносить памятник колхознице, потому что она похожа на Юлию Тимошенко.

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