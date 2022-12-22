Скандал во львовской налоговой: руководители службы пытались украсть у государства 40 млн. грн.

Во Львове руководство Налоговой службы разработало схему, по которой из государственного бюджета планировалось украсть 40 млн. грн.

Об этом сообщает СБУ.

Руководители львовской налоговой разработали схему вывода государственных средств посредством возмещения НДС фиктивным компаниям. Таким образом, планировалось вывести из государственного бюджета ориентировочно 40 млн грн.

Так, коммерсанты продавали свою продукцию за наличные, а в налоговых декларациях указывали, что товар находится на складах.

Фото: СБУ

"Потом эти предприниматели формировали заявку на бюджетное возмещение НДС. Основанием указывали, что они уплатили указанный налог при импорте, но якобы не смогли продать эти товары, поэтому по закону претендуют на возмещение. Во время проверки соответствующих документов налоговики "закрывали глаза" на отсутствие товара и складов, где якобы хранилась продукция", — сообщили в СБУ.

Фото: СБУ

Трем высокопоставленным должностным лицам регионального управления Государственной налоговой службы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Скандал во львовской налоговой

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что после проверки удалось установить, что на Львовщине компаниям незаконно возместили 380 млн налога на добавленную стоимость. Глава областной военной администрации обвинил львовский налоговиков в схемах, из-за которых страдали другие предприятия, работавшие легально и платить налоги.

Во Львовской ОВА отмечали, что с 1 января 2022 года налоговая возместила 129 млн грн 13 предприятиям Львовской области, которые не имеют ни одного работника Также Максим Козицкий заявлял, что областной бюджет недополучает 250 млн грн ежемесячно из-за неудовлетворительной работы налоговой инспекции.

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