Скандал во Львове: соседи угрожают спилить пандус, который устанавливают по просьбе военного

Во Львове разразился скандал из-за установления пандуса для защитника Украины Сергея Власова, который на фронте потерял обе ноги. Соседи мужчины называют пандус "великим и неэстетичным" и угрожают его спилить.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

По данным городского совета, скандал произошел в доме на улице Выговского, 73. Там живет военный, который на фронте потерял обе ноги и обратился об установлении пандуса, чтобы иметь возможность передвигаться на кресле колесном.

Однако некоторым жителям дома это не понравилось и они взбунтовались против возведения пандуса.

Уполномоченная по вопросам доступности Львовского городского совета Ирина Маруняк выезжала на улицу Выговского и проверила установку пандуса, отметив, что все происходит в соответствии с нормами.

Однако жительница соседнего подъезда требовала переделать пандус, называя ого "неэстетичным чудовищем". Ранее в комментарии "Суспільному" еще двое соседей заявляли, что они болгаркой спилят пандус, если тот будет таким большим.

Защитник Украины Сергей Власов, который и обращался в город, чтобы возле его дома установили пандус, поблагодарил других жителей, которые стали на его защиту и городские власти за быструю реакцию и поддержку.

"Приехали представители власти и померили, и проверили, все ли соответствует нормам, - это очень приятно, что так отреагировали. И еще меня приятно удивила эта поддержка общества и я рад, что поднял эту тему, потому что таких как я есть еще много", - рассказал военнослужащий Сергей Власов.

Сергей Власов был на фронте еще с 2014 года. Когда началось полномасштабное вторжение, то он как раз был за границей. Однако мужчина вернулся, чтобы пойти добровольцем защищать Родину. В сентябре 2023 года Сергей получил ранение на Донецком направлении. В результате чего потерял обе ноги. Военному установили протезы, и он уже вернулся на службу.

Напомним, начальника Национальной академии сухопутных войск во Львове уволили с должности.

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