Скандал с инспектором Львовской таможни в образе за 300 тысяч грн: НАПК осуществит проверку

Львовская таможня направила обращение в НАПК относительно инспектора Юлии Дрыги, которая засветила в видео блогера Николаса Кармы "лук" за $8000

Об этом исполняющий обязанности руководителя Львовской таможни Андрей Кузник сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Новость о бывшей сотруднице Львовской таможни Юлии Дрыге набирает обороты в медиапространстве, поэтому объясняю обстоятельства инцидента", – написал он.

В частности, Андрей Кузник уточнил, что Юлия Дрыга с 2 августа 2023 года работала главным инспектором управления административно-хозяйственной деятельности. После видео начата проверка, в рамках которой инспектора пригласили для предоставления объяснений в отдел по вопросам предотвращения коррупции.

По словам Андрея Кузника, направлено информирование в НАПК с целью проведения проверки и соответствующего реагирования, а Дрыга Юлия написала заявление на увольнение по соглашению сторон, на основании которого он подписал соответствующий приказ.

Напомним, инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга рассказала о своей одежде в видео блогера Николаса Кармы. По ее словам, стоимость всего образа превышает 300 тысяч гривен, что почти вдвое больше задекларированного ею дохода за целый год.

На вопрос о месте работы девушка ответила, что работает "немножко на себя, немного на государство".

Как отмечают журналисты, видео было опубликовано в TikTok 12 апреля, однако через несколько часов исчезло. Менеджер Николаса Кармы отказался назвать причину удаления, однако подчеркнул, что на блогера "никто не давил".

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