Скандал с Фарион: во Львове студенты вышли на митинг против преподавательницы — фото, видео

Во Львове студенты организовали митинг против Фарион
Во Львове студенты Национального университета "Львовская политехника" 14 ноября организовали митинг против преподавательницы, языковеда и экс-нардепки Ирины Фарион на фоне скандала с публикацией письма с данными студента из оккупированного Крыма.
Об этом пишет hromadske.
На митинге у студентов были плакаты с надписями "Долой коммунистку Фарион" и "Легко прикрываться патриотизмом, когда твою спину прикрывают военные".
Участники акции также скандировали под стенами учебного заведения: "Фарион".
Впоследствии студенты зашли внутрь здания – вроде бы под кабинет Ирины Фарион.
Напомним, Ирина Фарион опубликовала скриншот письма от студента из оккупированного Севастополя Максима Глебова, в котором он написал, что ждет Вооруженные силы Украины в Крыму. После обнародования письма с личными данными к юноше посетила ФСБ.
Ирина Фарион отреагировала на скандал и подчеркнула, что это может быть "провокация ФСБ РФ".
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