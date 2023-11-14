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Скандал с Фарион: во Львове студенты вышли на митинг против преподавательницы — фото, видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
807
Время на прочтение
1 мин
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Скандал с Фарион: во Львове студенты вышли на митинг против преподавательницы — фото, видео

Митинг во Львове студентов политехники против Ирины Фарион/Фото:

Во Львове студенты организовали митинг против Фарион

Во Львове студенты Национального университета "Львовская политехника" 14 ноября организовали митинг против преподавательницы, языковеда и экс-нардепки Ирины Фарион на фоне скандала с публикацией письма с данными студента из оккупированного Крыма.

Об этом пишет hromadske.

На митинге у студентов были плакаты с надписями "Долой коммунистку Фарион" и "Легко прикрываться патриотизмом, когда твою спину прикрывают военные".

Митинг во Львове студентов политехники против Ирины Фарион/Фото: / ©
Митинг во Львове студентов политехники против Ирины Фарион/Фото:
Митинг во Львове студентов политехники против Ирины Фарион/Фото: / ©
Митинг во Львове студентов политехники против Ирины Фарион/Фото:

Участники акции также скандировали под стенами учебного заведения: "Фарион".

Впоследствии студенты зашли внутрь здания – вроде бы под кабинет Ирины Фарион.

Напомним, Ирина Фарион опубликовала скриншот письма от студента из оккупированного Севастополя Максима Глебова, в котором он написал, что ждет Вооруженные силы Украины в Крыму. После обнародования письма с личными данными к юноше посетила ФСБ.

Ирина Фарион отреагировала на скандал и подчеркнула, что это может быть "провокация ФСБ РФ".

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Дата публикации
Просмотры
807
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