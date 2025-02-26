Скандал с домагательствами в ЛНУ: 87-летнего преподавателя отстранили от работы

Профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося отстранили от работы после обвинений в домагательствах в адрес 87-летнего преподавателя.

Об этом сообщил и.о. декана факультета журналистики ЛНУ им. Ивана Франко Марьян Лозинский, сообщает "Суспільне".

В то же время представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека во Львовской области Тарас Подвирный призвал "всех, кто пострадал, обращаться за помощью".

В свою очередь пресс-секретарь Национальной полиции Львовщины Светлана Добровольская сообщила изданию, что обращений к правоохранителям не поступало.

"Во время мониторинга соцсетей была обнаружена эта публикация. По этому факту проводится проверка", — добавила представитель полиции.

Напомним, накануне журналистка издания NGL.media Екатерина Родак сообщила в Сети о домагательствах со стороны Лося, когда авторше сообщения было 19 лет.

Сам профессор отвергает все обвинения со стороны бывшей студентки, называя их "провокацией". Однако ТСН.ua известно, что информация от Родак может быть вполне правдивой, ведь одна из журналисток нашей редакции также испытала домагательства со стороны Лося во время учебы на факультете журналистики.