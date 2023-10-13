Скандал на Львовщине: часть жителей Червонограда против переименования – каким будет новое название

ТСН.ua разбирался, почему не все жители Червонограда хотят переименования и каким может быть новое название города.

Город Червоноград во Львовской области вошел в список населенных пунктов, которые Нацкомиссия по стандартам государственного языка предлагает переименовать. Украинский институт национальной памяти, согласно закону о деколонизации, также рекомендовал переименовать город.

Однако подобная инициатива понравилась не всем жителям. Детальнее разбирался ТСН.ua.

Общественное обсуждение

8 октября в Червонограде состоялось общественное обсуждение переименования города.

Как передает zaxid.net, встречу модерировал первый заместитель мэра Дмитрий Балко, также поддерживающий сохранение нынешнего названия.

"На собрании по переименованию Червонограда присутствующие проголосовали против и не дали выступить представителю Украинского института нацпамяти", – сообщила общественная организация "Деколонизация. Украина".

На обнародованных фото и видео можно увидеть, что на собрании присутствовало только около 30 участников преимущественно пенсионного возраста из более чем 65-тысячного города.

Скриншот по видео общественному собранию / Фото: скриншот с видео

Сам Дмитрий Балко уверял, что на самом деле присутствовало около 100 жителей всех возрастов.

Скандал на собрании – заявили, что СССР существует

Во время общественного обсуждения переименования города Червоноград одна из женщин заявила, что СССР до сих пор существует.

"Да, мы за них (органы государственной власти. – Ред.) голосовали, но они не приобрели правосубъектность, они не имеют права принимать это решение. Изменение названия города – дело местного значения, и только мы на общем собрании жителей, людей имеем право решать – менять название или нет, а никакая "верховная зрада", никакой Кабмин. Все, что они понапринимали до сегодняшнего дня, все их прихоти без гербовой печати – фикция", – сказал местная жительница.

В опубликованном отрывке видео можно услышать ее слова, что "СССР не остановил существование, а "продолжает международную правосубъектность".

Радость пропагандистов РФ

Между тем, российские пропагандисты бурно отреагировали на этот инцидент, радостно уверяя, что на западе Украины "вспыхивал протест против декоммунизации".

"Жителям Юго-Востока навязывали новые имена для их городов — Артемовска, Котовска, Комсомольска, Кировограда. Но когда дошел до... топонимики Львовской области, то возник целый город", — говорится в публикации пропагандистов.

Пропагандистская статья

Какое же историческое название Червонограда

Город основал в 1692 году великий коронный гетман Феликс Казимир Потоцкий. Он назвал его в честь своей жены Кристины Любомирской – Кристинополь.

После первого раздела Речи Посполитой Кристинополь вместе со всей Галичиной отошел к Австрийской империи. После польско-украинской войны и проигрыша украинских национально-освободительной борьбы первой половины ХХ ст., город вошел в состав II Речи Посполитой. После Второй мировой ненадолго находилось в составе Польши.

Во время последнего обмена населением и территориями между УССР и Польшей в 1951 году Кристинополь перешел в состав УССР и получил новое название – Червоноград. Польша получила украинский город Устрики Долишни с районом на юге Львовщины.

Обмен территориями между УССР и Польшей 1951 года сопровождался депортациями населения / Фото: Википедия

Какие еще есть варианты и почему возник скандал

Львовский историк Игорь Федик считает, что жители Червонограда не хотят избавляться от советского названия города, поскольку многие из них — потомки россиян, которых завезли туда во времена СССР.

"Когда был открыт Львовско-Волынский угольный бассейн, в Червоноград и другие городки, московская коммуна начала свозить тысячи россиян..., заполняя жилье вывезенных и уничтоженных украинцев и поляков. Кристинополь был переименован в Червоноград, "город шахтерской славы.

Думается, что СБУ даст принципиальную оценку организаторам протеста против переименования города. И это в Галичине!", – написал он.

Отметим, что у местных жителей есть возможность предложить новое название для города.

Самый популярный сейчас вариант – Христинополь, историческое название города, скорректированное соответственно нормам современного украинского языка.

Некоторые утверждают, что название Червоноград – не советское, а происходит от Киевской Руси и "Червенских огородов".

"Однако не объясняют, почему тогда не Червеноград", – отмечает Андрей Климчук из Украинского кризисного медиа-центра.

Общественная активистка Анастасия Беспалько предложила переименовать город Червоноград в Шептицкий (по примеру Хмельницкого или Кропивницкого).

Общественная организация "Деколонизация. Украина" в Telegram сообщила, что готовит обращение в СБУ из-за непринятия решения жителями Червонограда по переименованию города.

"Лютый кринж со Львовщины. На собрании по переименованию Червонограда присутствующие проголосовали против и не дали выступить представителю Украинского института нацпамяти. Мы подготовим обращение в СБУ. Потому что срывать процесс деколонизации во время полномасштабной войны — это работа на агрессора", — говорилось в сообщении .

В организации подчеркнули, что у города нет выбора: если не переименуются сами — Червоноград переименует Верховная Рада.